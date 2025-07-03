Молния ударила американку через зарядку для телефона
Фото: pixabay
Жительница Алабамы Лиза Хендерсон получила удар молнии через зарядное устройство для телефона, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел в ее собственном доме во время грозы. В момент удара девушка лежала в кровати и просматривала социальные сети на своем телефоне, который был подключен к сети, пишет New York Post.
По словам Хендерсон, она заметила яркий свет, услышала громкий хлопок, а затем – звон в ушах. Кроме того, она почувствовала покалывание в руках, которое распространилось до правой руки и плеча.
"Я инстинктивно отбросила телефон. Если бы я не сделала этого, меня могло бы ударить током гораздо сильнее", – рассказала Лиза.
После происшествия девушку госпитализировали, где она испытывала трудности с запоминанием самых простых деталей, включая собственное имя и возраст.
"Я пыталась назвать свое имя, но сначала не могла вспомнить его. Точно так же самое было с возрастом, – прокомментировала пострадавшая.
На днях американский рис стал причиной гневного поста президента США Дональда Трампа. Он пригрозил наказать Японию за "нежелание" покупать их продукт питания.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript