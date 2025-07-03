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Мир

Молния ударила американку через зарядку для телефона

Молния через телефон ударила девушку из США, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 03:30 Фото: pixabay
Жительница Алабамы Лиза Хендерсон получила удар молнии через зарядное устройство для телефона, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в ее собственном доме во время грозы. В момент удара девушка лежала в кровати и просматривала социальные сети на своем телефоне, который был подключен к сети, пишет New York Post.

По словам Хендерсон, она заметила яркий свет, услышала громкий хлопок, а затем – звон в ушах. Кроме того, она почувствовала покалывание в руках, которое распространилось до правой руки и плеча.

"Я инстинктивно отбросила телефон. Если бы я не сделала этого, меня могло бы ударить током гораздо сильнее", – рассказала Лиза.

После происшествия девушку госпитализировали, где она испытывала трудности с запоминанием самых простых деталей, включая собственное имя и возраст.

"Я пыталась назвать свое имя, но сначала не могла вспомнить его. Точно так же самое было с возрастом, – прокомментировала пострадавшая.

На днях американский рис стал причиной гневного поста президента США Дональда Трампа. Он пригрозил наказать Японию за "нежелание" покупать их продукт питания.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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