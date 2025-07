Самое мощное извержение вулкана за последние семь лет произошло в Японии

По информации Telegram-канала SHOT, это самое значительное извержение с 2018 года. Облако пепла распространилось в радиусе 50 километров.

03.07.2025#Japan#Shinmoedake on Mount Kirishima has been erupting since late June, sending ash plumes up to 6.7 km high. The eruption has caused significant ash emissions affecting Miyazaki and Kagoshima prefectures.