900 землетрясений: японский остров сотрясло рекордное количество раз

Метеорологическое агентство Японии сообщило, что на островах Токара в Японии за две недели произошло 900 землетрясений, сообщает Zakon.kz.

По данным The Guardian, за последние две недели на отдаленной островной цепи на юге Японии произошло более 900 землетрясений. Из-за этого местные жители не могут спать и боятся того, что может произойти дальше.

Хотя сообщений о серьезных разрушениях не поступало, Японское метеорологическое агентство признало, что не знает, когда прекратятся землетрясения.

Газета Mainichi Shimbun сообщила, что за 10 дней до 1 июля на островах произошло рекордное количество землетрясений – 740. Все землетрясения были зарегистрированы как 1 или выше по 7-балльной японской шкале сейсмической интенсивности, которая используется для описания уровня толчков, где 7 – самый сильный. Менее 5 баллов считаются достаточно сильными, чтобы встревожить людей.

Официальные данные показывают, что количество ежедневных землетрясений достигло пика в 183 23 июня, затем снизилось до 15 26 июня и 16 27 июня. Но число снова возросло до 34 28 июня и 98 29 июня. 30 июня было зафиксировано 62 землетрясения.

По данным метеорологического агентства, аналогичный период интенсивной сейсмической активности в районе Токары наблюдался в сентябре 2023 года, когда было зафиксировано 346 землетрясений.

Ранее землетрясение в Турции вызвало панику местных жителей.