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Мир

Частный самолет потерпел крушение в Швейцарии

авиакрушение произошло в Швейцарии, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 18:53 Фото: pixabay
Небольшой частный самолет потерпел крушение в кантоне Берн, расположенном на западе центральной части Швейцарии, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания 20 Minuten, разбился одномоторный пятиместный самолет Socata TBM-700C французского производства. Воздушное судно следовало из города Локарно в город Гренхен.

"Известно о нескольких пострадавших", – говорится в сообщении.

Как уточняется, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и пожарные.

О причинах авиакатастрофы пока ничего не известно.

Ранее самолет санавиации жестко приземлился вблизи Аркалыка из-за бурана. На борту воздушного судна находились четыре человека: два пилота и два врача. Тогда никто не пострадал.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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