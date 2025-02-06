Частный самолет потерпел крушение в Швейцарии
Фото: pixabay
Небольшой частный самолет потерпел крушение в кантоне Берн, расположенном на западе центральной части Швейцарии, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным издания 20 Minuten, разбился одномоторный пятиместный самолет Socata TBM-700C французского производства. Воздушное судно следовало из города Локарно в город Гренхен.
"Известно о нескольких пострадавших", – говорится в сообщении.
Как уточняется, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и пожарные.
О причинах авиакатастрофы пока ничего не известно.
Ранее самолет санавиации жестко приземлился вблизи Аркалыка из-за бурана. На борту воздушного судна находились четыре человека: два пилота и два врача. Тогда никто не пострадал.
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