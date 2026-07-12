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События

Перелеты в ОАЭ из Астаны и Алматы отменили на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Казахстан приостановил авиасообщение с ОАЭ, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 20:17 Фото: magnific.com
Air Astana временно приостановила авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами из-за продолжающейся эскалации ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.

Отменены рейсы Алматы – Дубай – Алматы (KC897/898), запланированные на 13 и 14 июля, а также рейс Астана – Дубай – Астана (KC205/206) на 14 июля.

Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билетов по месту покупки или бесплатно перебронировать перелет с рейсов, запланированных на период с 12 по 18 июля, на любую дату до 31 июля включительно.

В авиакомпании сообщили, что продолжают следить за развитием ситуации и прорабатывают вопросы вывоза пассажиров.

Ранее сообщалось, что летевший в Дубай самолет из Астаны развернули в небе и вернули в Казахстан.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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