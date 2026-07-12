Перелеты в ОАЭ из Астаны и Алматы отменили на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Фото: magnific.com
Air Astana временно приостановила авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами из-за продолжающейся эскалации ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.
Отменены рейсы Алматы – Дубай – Алматы (KC897/898), запланированные на 13 и 14 июля, а также рейс Астана – Дубай – Астана (KC205/206) на 14 июля.
Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билетов по месту покупки или бесплатно перебронировать перелет с рейсов, запланированных на период с 12 по 18 июля, на любую дату до 31 июля включительно.
В авиакомпании сообщили, что продолжают следить за развитием ситуации и прорабатывают вопросы вывоза пассажиров.
Ранее сообщалось, что летевший в Дубай самолет из Астаны развернули в небе и вернули в Казахстан.
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