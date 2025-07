Рекордные холода обрушились на Южную Америку

По информации Le Monde, в то время, когда во многих частях Западной Европы установилась аномально жаркая погода, в Южной Америке, в частности в Аргентине, Чили и Уругвае, наблюдаются необычно низкие для этого времени года температуры.

Как отметили во Всемирной метеорологической организации, на 30 июня 2025 года Чили и Аргентина вошли в число самых холодных мест на планете, за исключением полярных регионов.

For the first time in 18 years, snow fell in parts of Buenos Aires Province, Argentina yesterday ❄️❄️❄️ pic.twitter.com/jvMU537o17

В аргентинской столице 2 июля столбики термометров опустились до -1,9°, что стало самым низким показателем с 1991 года. В прибрежном городе Мирамар впервые за 34 года выпал снег.

В чилийском городе Чильян температура достигла -9,3°. Снег выпал даже в пустыне Атакама, известной как самое сухое место на Земле. При этом в столице Уругвая 30 июня температура упала до -5,8°, что стало рекордом с 1967 года.

Snow on the beach ❄️🏖️ A cold snap has set all-time winter lows in Chile and Argentina. Local news reports that snow has not fallen in the coastal town of Miramar, Argentina, since 1991. pic.twitter.com/Axj0XEWqGW