Рекордные холода обрушились на Южную Америку

Рекордные холода, вызванные принесенными в регион полярными воздушными массами, обрушились на Южную Америку, сообщает Zakon.kz.

По информации Le Monde, в то время, когда во многих частях Западной Европы установилась аномально жаркая погода, в Южной Америке, в частности в Аргентине, Чили и Уругвае, наблюдаются необычно низкие для этого времени года температуры.

"Рекордные холода уже стали причиной гибели по меньшей мере 15 человек", – пишет издание.

Как отметили во Всемирной метеорологической организации, на 30 июня 2025 года Чили и Аргентина вошли в число самых холодных мест на планете, за исключением полярных регионов.

For the first time in 18 years, snow fell in parts of Buenos Aires Province, Argentina yesterday ❄️❄️❄️pic.twitter.com/jvMU537o17 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 24, 2025

В аргентинской столице 2 июля столбики термометров опустились до -1,9°, что стало самым низким показателем с 1991 года. В прибрежном городе Мирамар впервые за 34 года выпал снег.

В чилийском городе Чильян температура достигла -9,3°. Снег выпал даже в пустыне Атакама, известной как самое сухое место на Земле. При этом в столице Уругвая 30 июня температура упала до -5,8°, что стало рекордом с 1967 года.

Snow on the beach ❄️🏖️ A cold snap has set all-time winter lows in Chile and Argentina. Local news reports that snow has not fallen in the coastal town of Miramar, Argentina, since 1991. pic.twitter.com/Axj0XEWqGW — AccuWeather (@accuweather) July 1, 2025

В связи с аномально низкими температурами в странах растут опасения по поводу более широких социальных и экономических последствий. Фермеры сообщают о повреждении урожая из-за заморозков, что губительно для фруктов и озимых культур. Кроме того, снегопады в ряде городов нарушили работу транспорта и школ.

Ранее физики предсказали экстремально холодные зимы в Европе. Причиной изменения климата они называют извержение вулкана Хунга Тонга – Хунга Хаапай на юге Тихого океана.