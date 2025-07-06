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Мир

Рекордные холода обрушились на Южную Америку

снег, снегопад, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 10:23 Фото: Х/accuweather
Рекордные холода, вызванные принесенными в регион полярными воздушными массами, обрушились на Южную Америку, сообщает Zakon.kz.

По информации Le Monde, в то время, когда во многих частях Западной Европы установилась аномально жаркая погода, в Южной Америке, в частности в Аргентине, Чили и Уругвае, наблюдаются необычно низкие для этого времени года температуры.

"Рекордные холода уже стали причиной гибели по меньшей мере 15 человек", – пишет издание.

Как отметили во Всемирной метеорологической организации, на 30 июня 2025 года Чили и Аргентина вошли в число самых холодных мест на планете, за исключением полярных регионов.

В аргентинской столице 2 июля столбики термометров опустились до -1,9°, что стало самым низким показателем с 1991 года. В прибрежном городе Мирамар впервые за 34 года выпал снег.

В чилийском городе Чильян температура достигла -9,3°. Снег выпал даже в пустыне Атакама, известной как самое сухое место на Земле. При этом в столице Уругвая 30 июня температура упала до -5,8°, что стало рекордом с 1967 года.

В связи с аномально низкими температурами в странах растут опасения по поводу более широких социальных и экономических последствий. Фермеры сообщают о повреждении урожая из-за заморозков, что губительно для фруктов и озимых культур. Кроме того, снегопады в ряде городов нарушили работу транспорта и школ.

Ранее физики предсказали экстремально холодные зимы в Европе. Причиной изменения климата они называют извержение вулкана Хунга Тонга – Хунга Хаапай на юге Тихого океана.

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Андрей Дюсупов
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