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Наука и технологии

"В обозримом будущем": физики предсказали экстремально холодные зимы в Европе

Зима, улицы, снег, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 06:59 Фото: pexels
Российские ученые из Санкт-Петербургского университета в составе международной научной группы пришли к выводу, что извержение вулкана Хунга Тонга – Хунга Хаапай на юге Тихого океана может привести к экстремально холодным зимам в Европе, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Atmospheric Chemistry and Physics.

Извержение вулкана Хунга Тонга – Хунга Хаапай, который находится в Тихом океане, недалеко от Королевства Тонга, произошло 15 января 2022 года. Это событие вызвало цунами, из-за которых погибли два человека в Перу, пропали без вести 150 жителей островов Манго и Атата, а также пострадали три американских рыбака.

По словам ученых, это событие привело к выбросу в стратосферу рекордного количества водяного пара и умеренного количества диоксида серы. Попав в сухую стратосферу, он вызвал сложные химические и физические изменения, которые ощущались даже в таких далеких местах, как Европа. Из-за воздействия газов произошли также изменения в атмосферной циркуляции, составе и температуре.

Международная группа ученых, в состав которой вошел физик Санкт-Петербургского университета Евгений Розанов, проанализировала и смоделировала возможные последствия этого события.

Благодаря серии наблюдений за показателями и их динамикой, ученые пришли к выводу, что извержение вулкана Хунга Тонга – Хунга Хаапай существенно изменило радиационный баланс, фотохимию и динамику стратосферы и нижней мезосферы.

Все это, по мнению авторов исследования, может быть причиной, по которой зимы в Европе в последние годы стали холоднее. По прогнозу исследователей, водный пар вернется к нормальным значениям, зафиксированным до извержения, только в 2031 году.

Ранее стало известно, когда Арктика пройдет точку климатического невозврата.

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Аксинья Титова
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