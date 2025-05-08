"В обозримом будущем": физики предсказали экстремально холодные зимы в Европе

Российские ученые из Санкт-Петербургского университета в составе международной научной группы пришли к выводу, что извержение вулкана Хунга Тонга – Хунга Хаапай на юге Тихого океана может привести к экстремально холодным зимам в Европе, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Atmospheric Chemistry and Physics.

Извержение вулкана Хунга Тонга – Хунга Хаапай, который находится в Тихом океане, недалеко от Королевства Тонга, произошло 15 января 2022 года. Это событие вызвало цунами, из-за которых погибли два человека в Перу, пропали без вести 150 жителей островов Манго и Атата, а также пострадали три американских рыбака.

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По словам ученых, это событие привело к выбросу в стратосферу рекордного количества водяного пара и умеренного количества диоксида серы. Попав в сухую стратосферу, он вызвал сложные химические и физические изменения, которые ощущались даже в таких далеких местах, как Европа. Из-за воздействия газов произошли также изменения в атмосферной циркуляции, составе и температуре.

Международная группа ученых, в состав которой вошел физик Санкт-Петербургского университета Евгений Розанов, проанализировала и смоделировала возможные последствия этого события.

Благодаря серии наблюдений за показателями и их динамикой, ученые пришли к выводу, что извержение вулкана Хунга Тонга – Хунга Хаапай существенно изменило радиационный баланс, фотохимию и динамику стратосферы и нижней мезосферы.

Все это, по мнению авторов исследования, может быть причиной, по которой зимы в Европе в последние годы стали холоднее. По прогнозу исследователей, водный пар вернется к нормальным значениям, зафиксированным до извержения, только в 2031 году.

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