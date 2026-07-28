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Финансы

Почему Казахстан не боится госдолга в 25% ВВП, когда у других стран он превышает 100%

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 17:00 Фото: Zakon.kz
Госдолг РК остается одним из самых низких в мире - около 25% ВВП. Для сравнения: у США этот показатель превышает 120%, у Японии - 200%. Почему одни страны годами живут с огромными долгами, а для Казахстана низкая долговая нагрузка считается преимуществом, разбирался Zakon.kz.

Когда быть вне рейтинга – полезно

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал оценки государственного долга стран мира в базе данных World Economic Outlook. На их основе платформа Visual Capitalist подготовила инфографику, сравнив государства как по абсолютному объему долга, так и по его отношению к валовому внутреннему продукту.

Если говорить об абсолютных величинах, крупнейшим должником остаются США. По прогнозу МВФ, в 2026 году государственный долг страны достигнет 40,7 трлн долларов. Далее следуют Китай (22,3 трлн долларов), Япония (9 трлн долларов), Великобритания (4,3 трлн долларов) и Франция (4,1 трлн долларов).

госдолг рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 17:00

Фото: Visual Capitalist

Интересно, что самым показательным критерием считается сравнение долга с размером экономики.

Здесь лидирует Япония, где государственный долг оценивается в 204% ВВП. Далее следуют:

  • Сингапур – 172% ВВП;
  • Судан – 172%;
  • США – 126%;
  • Франция – 118%;
  • Бахрейн – 116%;
  • Италия – 113%;
  • Бельгия – 110%;
  • Китай – 107%.

Как видим, Казахстан в число стран с высокой долговой нагрузкой не вошел.

Почему Япония, США, Сингапур и Китай могут жить с огромным госдолгом?

Потому что размер долга сам по себе еще ничего не говорит о состоянии экономики. Для оценки важнее несколько других факторов.

Во-первых, кому страна должна. Если большая часть долга принадлежит собственным гражданам, банкам, пенсионным фондам или государственным институтам, риски значительно ниже, чем при зависимости от иностранных кредиторов. Например, значительная часть госдолга Японии находится у внутренних инвесторов.

Во-вторых, в какой валюте взяты займы. США, Япония и Китай в основном занимают в собственных национальных валютах. Это снижает риск валютного кризиса, поскольку государство не зависит от курса иностранной валюты при обслуживании долга.

В-третьих, способна ли экономика обслуживать этот долг. Пока государство своевременно выплачивает проценты, инвесторы продолжают покупать его облигации. Для США этому дополнительно способствует статус доллара как мировой резервной валюты.

Есть и особый случай – Сингапур. Несмотря на один из самых высоких показателей долга к ВВП, страна располагает огромными государственными финансовыми активами. Выпуск облигаций здесь используется не только для финансирования расходов, но и для развития внутреннего рынка капитала и управления пенсионной системой.

В списке обращает на себя внимание Судан, который делит второе место с Сингапуром. Однако, если Сингапур считается одной из самых финансово устойчивых стран мира, то Судан накопил долговые проблемы на фоне многолетнего экономического кризиса и войн. Это, скорее, контрпример.

Где находится Казахстан

По данным IMF DataMapper, государственный долг республики в 2026 году прогнозируется на уровне 24,9% ВВП. Это существенно ниже показателей большинства развитых стран и более чем в восемь раз меньше, чем у Японии.

Финансовый аналитик Андрей Чеботарев считает, что такой уровень дает государству заметный запас прочности.

"Наш госдолг около 25% ВВП – один из самых низких в мире. Это и "финансовая подушка", и пространство для маневра. Пока мы умеренно занимаем и держим Нацфонд, мы в принципиально другой позиции, чем большинство стран этого рейтинга".Андрей Чеботарев

Почему государственный долг нельзя путать с внешним?

Еще один вопрос: как Казахстан оказался среди стран с невысоким государственным долгом, если ранее сообщалось, что внешний долг страны приблизился к 182 млрд долларов?

Финансист Расул Рысмамбетов объясняет, что речь идет о разных показателях.

"Когда говорят, что внешний долг Казахстана превышает 180 млрд долларов, многие ошибочно воспринимают эту сумму как долг государства. На самом деле это разные показатели. Государственный долг – лишь часть общей внешней задолженности, а значительная ее доля приходится на частный сектор и межфирменные займы".Расул Рысмамбетов

По его словам, государство несет лишь около 9% внешнего долга, тогда как подавляющая его часть – обязательства транснациональных корпораций и крупных холдингов.

Таким образом, большой внешний долг не означает автоматически высокую долговую нагрузку государства. Именно поэтому Казахстан не входит в число стран с самым высоким государственным долгом по версии МВФ, несмотря на значительный объем внешних обязательств экономики.

Ранее мы рассказали, как высокие цены на нефть стали одновременно и благом и проблемой для Казахстана.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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