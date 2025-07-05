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Трамп подписал "большой прекрасный" законопроект о налогах

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 12:58 Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 4 июля 2025 года, подписал именуемый им лично "большой прекрасный" законопроект о сокращении налогов, сообщает Zakon.kz.

Документ ранее вызвал немало споров, например, одним из самых ярых медийных противников инициативы был Илон Маск. Он заявил, что такие действия загонят население в долговую яму. После критики между американским миллиардером и главой США возникли трения.

Кроме сокращения налогов, речь в законопроекте идет о возможном повышении потолка американского госдолга на более чем четыре триллиона долларов.

"Это хорошо", – пояснил Трамп во время подписания документа.

Трансляцию торжественной церемонии события опубликовали в социальных сетях Белого дома.

Текст законопроекта размещается примерно на 900 страницах. Он предполагает, в частности, снижение федеральных налогов, увеличение расходов на безопасность на границе, оборону и производство энергии.

Так, например, предусмотрено выделение около 350 млрд долларов на реализацию политического курса Трампа в сфере нацбезопасности. Часть из этих средств пойдет на решение вопросов, связанных с границей США с Мексикой, а также на найм новых сотрудников в Иммиграционную и таможенную полицию США.

При этом, документ значительно сокращает расходы в сфере здравоохранения, в частности, в рамках программы "Медикейд", которая помогает людям с ограниченными возможностями и малоимущим семьям оплачивать медицинскую помощь.

2 июля 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о заключении торгового соглашения с Вьетнамом, в соответствии с которым страна столкнется с тарифом не менее 20 процентов и откроет свой рынок для товаров из США.

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Андрей Дюсупов
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