В Астане побит температурный рекорд, державшийся 85 лет
Фото: pixabay
В Астане накануне установлен новый температурный рекорд, который держался 85 лет, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 24 июня 2026 года, заявили специалисты РГП "Казгидромет":
"23 июня в Астане был установлен новый температурный рекорд для этой даты. Максимальная температура воздуха достигла +36,8°C, превысив предыдущий рекорд на 0,4°C".
Ранее, как отметили синоптики, самый высокий показатель для 23 июня составлял +36,4°C и был зафиксирован в 1941 году.
Ранее в "Казгидромете" сообщили, что в Казахстане в июле 2026 года осадки будут редкими, и дали прогноз засухи на этот месяц.
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