Игра обернулась ужасом: в США осы ужалили малыша 150 раз

В американском штате Джорджия двухлетний Бекхэм Рид во время игры с двоюродными братьями случайно потревожил осиное гнездо. Насекомые набросились на мальчика и облепили его с головы до ног. По приблизительным оценкам, его ужалили около 150 раз, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Star, родители экстренно отвезли сына в больницу, где ему сделали уколы морфина и Бенадрила и отпустили домой. Но уже на следующий день кожа Бекхэма стала желтеть. Родители Бекхэма вновь обратились за помощью. Выяснилось, что у мальчика развивается полиорганная недостаточность – его органы переставали работать из-за большого количества яда. Ребенка срочно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем провели ему диализ, чтобы вывести токсины.

Издание отмечает, что противоядия от яда желтых ос не существует, врачи могут только поддерживать пациента и ждать, пока токсины не выйдут естественным путем. Состояние Бекхэма немного улучшилось, но он все еще находится на аппарате ИВЛ и диализе. Семья мальчика открыла сбор средств на GoFundMe для оплаты лечения.

Ранее сообщалось, что мальчик пропал во время отдыха с родителями на озерах в ВКО.