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Мир

Испанка забаррикадировалась в своей квартире и угрожает соседям взорвать дом

испанка забаррикадировалась в своей квартире и угрожает соседям взорвать дом, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 01:56 Фото: pixabay
В испанской Кантабрии женщина с признаками психических расстройств забаррикадировалась в своей квартире и угрожает соседям взорвать два баллона бутана, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Antena 3, пожарным и полиции пришлось эвакуировать всех жильцов четырехэтажного дома.

"В понедельник гражданская гвардия и пожарные правительства Кантабрии эвакуировали четырехэтажный жилой дом в муниципалитете Рамалес-де-ла-Виктория после того, как одна из жительниц пригрозила устроить взрыв с использованием двух баллонов бутана", – говорится в сообщении.

Согласно данным телеканала, сотрудники служб пока пытаются убедить женщину отказаться от угроз и позволить им войти в квартиру.

Ранее сообщалось, что пожарным удалось предотвратить взрыв в дачном обществе в Петропавловске.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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