Испанка забаррикадировалась в своей квартире и угрожает соседям взорвать дом
Фото: pixabay
В испанской Кантабрии женщина с признаками психических расстройств забаррикадировалась в своей квартире и угрожает соседям взорвать два баллона бутана, сообщает Zakon.kz.
По информации телеканала Antena 3, пожарным и полиции пришлось эвакуировать всех жильцов четырехэтажного дома.
"В понедельник гражданская гвардия и пожарные правительства Кантабрии эвакуировали четырехэтажный жилой дом в муниципалитете Рамалес-де-ла-Виктория после того, как одна из жительниц пригрозила устроить взрыв с использованием двух баллонов бутана", – говорится в сообщении.
Согласно данным телеканала, сотрудники служб пока пытаются убедить женщину отказаться от угроз и позволить им войти в квартиру.
Ранее сообщалось, что пожарным удалось предотвратить взрыв в дачном обществе в Петропавловске.
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