Пожарным удалось предотвратить взрыв в дачном обществе в Петропавловске

В дачном обществе "Фаза" города Петропавловска загорелся дачный дом мансардного типа, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС, пожарным удалось спасти от огня стоящую рядом баню.

"Также в ходе тушения силами МЧС вынесен газовый баллон, тем самым предотвращен возможный взрыв. МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет, причина устанавливается.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что автомобиль сгорел в Кокшетау.