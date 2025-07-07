Пожарным удалось предотвратить взрыв в дачном обществе в Петропавловске
Фото: пресс-служба МЧС РК
В дачном обществе "Фаза" города Петропавловска загорелся дачный дом мансардного типа, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС, пожарным удалось спасти от огня стоящую рядом баню.
"Также в ходе тушения силами МЧС вынесен газовый баллон, тем самым предотвращен возможный взрыв. МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет, причина устанавливается.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что автомобиль сгорел в Кокшетау.
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