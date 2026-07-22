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Общество

Квартира с 15 кошками стала причиной конфликта соседей в Алматы

кошки, животные, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 17:30 Фото: pexels
В Алматы стражи порядка и профильные службы разбираются в ситуации вокруг квартиры, где, по словам соседей, содержится большое количество кошек, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратилась жительница Алмалинского района, страдающая астмой. Она рассказала, что из соседней квартиры, где, предположительно, живут более 15 кошек, исходит резкий запах, который особенно усиливается в жаркую погоду.

По словам жильцов, они не могут открывать окна, а используемые для обработки помещения средства вызывают ухудшение самочувствия.

На место выехал участковый инспектор полиции, однако хозяйка квартиры дверь не открыла.

Теперь обстоятельства будут изучены комиссионно с участием профильных служб. Специалистам предстоит оценить соблюдение санитарных норм, условия содержания животных и принять решение в рамках действующего законодательства.

В полиции подчеркнули, что главная задача – найти законное и взвешенное решение, которое позволит обеспечить надлежащие условия содержания животных и одновременно защитить право жителей дома на безопасные и комфортные условия проживания.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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