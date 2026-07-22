Квартира с 15 кошками стала причиной конфликта соседей в Алматы
В полицию обратилась жительница Алмалинского района, страдающая астмой. Она рассказала, что из соседней квартиры, где, предположительно, живут более 15 кошек, исходит резкий запах, который особенно усиливается в жаркую погоду.
По словам жильцов, они не могут открывать окна, а используемые для обработки помещения средства вызывают ухудшение самочувствия.
На место выехал участковый инспектор полиции, однако хозяйка квартиры дверь не открыла.
Теперь обстоятельства будут изучены комиссионно с участием профильных служб. Специалистам предстоит оценить соблюдение санитарных норм, условия содержания животных и принять решение в рамках действующего законодательства.
В полиции подчеркнули, что главная задача – найти законное и взвешенное решение, которое позволит обеспечить надлежащие условия содержания животных и одновременно защитить право жителей дома на безопасные и комфортные условия проживания.
В начале июля 2026 года сообщалось, что в Алматы разыскивают малолетних участников жестокой расправы над животными, кадры которой шокировали пользователей социальных сетей. Полиция Алатауского района проводит проверку по факту издевательств над котятами в жилом массиве.