Квартира с 15 кошками стала причиной конфликта соседей в Алматы

В Алматы стражи порядка и профильные службы разбираются в ситуации вокруг квартиры, где, по словам соседей, содержится большое количество кошек, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратилась жительница Алмалинского района, страдающая астмой. Она рассказала, что из соседней квартиры, где, предположительно, живут более 15 кошек, исходит резкий запах, который особенно усиливается в жаркую погоду.

По словам жильцов, они не могут открывать окна, а используемые для обработки помещения средства вызывают ухудшение самочувствия.

На место выехал участковый инспектор полиции, однако хозяйка квартиры дверь не открыла.

Теперь обстоятельства будут изучены комиссионно с участием профильных служб. Специалистам предстоит оценить соблюдение санитарных норм, условия содержания животных и принять решение в рамках действующего законодательства.

В полиции подчеркнули, что главная задача – найти законное и взвешенное решение, которое позволит обеспечить надлежащие условия содержания животных и одновременно защитить право жителей дома на безопасные и комфортные условия проживания.

Материал по теме Отказалась хозяйка: трогательная судьба большого белого кота облетела Казнет

В начале июля 2026 года сообщалось, что в Алматы разыскивают малолетних участников жестокой расправы над животными, кадры которой шокировали пользователей социальных сетей. Полиция Алатауского района проводит проверку по факту издевательств над котятами в жилом массиве.