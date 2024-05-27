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94-летний житель Петропавловска избил жену и взорвал свой дом

пенсионер избил жену и взорвал свой дом в Петропавловске, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 22:07 Фото: astanatv.kz
В ночь с 25 на 26 мая в Петропавловске скончался 94-летний мужчина, взорвавший собственный дом газовыми баллонами. Перед инцидентом пенсионер избил свою жену, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, в момент ЧП пенсионер находился внутри жилого здания. Несмотря на уговоры полицейских не совершать поджог, горожанин все же зажег спичку. Каретой скорой пострадавшего доставили в одну из городских больниц, где он и умер.

По данному факту стражи порядка завели уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Что подтолкнуло пожилого мужчину на такой отчаянный шаг, выясняет полиция. Соседи же говорят, что подобные попытки он предпринимал неоднократно. А в тот роковой день пенсионер избил свою 94-летнюю супругу, которой удалось выбраться из дома и рассказать соседям о случившемся.

"Пациент 94 лет в экстренном порядке был доставлен в Многопрофильную городскую больницу скорой медицинской помощи с многочисленными ожогами тела. Общая площадь поражения составила 60%. Состояние мужчины врачи оценивали как крайне тяжелое. Горожанин находился на искусственной вентиляции легких. Пенсионер получал интенсивное лечение в отделении реанимации в полном объеме. Но в ночь с 25 на 26 мая он скончался". Пресс-служба Управления здравоохранения СКО

Ранее сообщалось, что в пункте замены масла в Атырау вспыхнул автомобиль.

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