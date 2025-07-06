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Общество

Отстрел сайгаков начался в Западно-Казахстанской области

Сайгак, сайгаки, сайга, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 06:10 Фото: wikimedia/Andrey Giljov
3 июля в Западно-Казахстанской области официально начались работы по регулированию численности этих животных, сообщает Zakon.kz.

Работы продлятся до 30 ноября, в них задействовано около 40 специалистов. Сформировано четыре специальные бригады, каждая из которых оснащена необходимой техникой. Об этом передает пресс-служба регионального акимата на своей странице в Instagram.

В регионе уверены, что регулирование численности степных антилоп организовано в целях поддержания естественного баланса, недопущения порчи пастбищ и защиты сельскохозяйственных угодий. По информации акимата, в 2025 году проводился авиаучет и было установлено, что общая численность сайгаков в Западно-Казахстанской области достигла 2,3 млн особей.

Мясо сайгаков планируют перерабатывать в консервы и продавать их в магазинах.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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