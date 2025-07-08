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Мир

Сначала – пощечина, теперь – игнор: президент Макрон и его жена вновь в центре внимания

Брижит Макрон, Эмманюэль Макрон, визит, Великобритания , фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 01:30 Фото: instagram/princeandprincessofwales
Первый официальный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Великобританию после Brexit 8 июля начался с момента, который не остался без внимания публики, сообщает Zakon.kz.

По прибытии в Лондон его супруга Брижит Макрон отказалась принять руку, которую он протянул ей при спуске с трапа самолета. Об этом сообщила британская газета The Daily Mirror.

На опубликованных кадрах видно, как президент Франции первым выходит из самолета и, оказавшись на земле, протягивает руку супруге, чтобы помочь ей спуститься. Однако Брижит предпочитает самостоятельно держаться за поручень и не отвечает на жест. После этого Макрон опускает руку и поворачивается к встречающим принцу Уильяму и принцессе Кейт Миддлтон.

Визит французского лидера и первой леди проходит на авиабазе Нортхолт и стал первым приездом главы государства из ЕС в Соединенное Королевство после выхода Британии из состава Евросоюза. 

Это не первый необычный эпизод, связанный с президентской парой. Так, в мае, во время визита во Вьетнам, в объективы камер попал момент, когда Макрон, находясь в дверях самолета, получил пощечину. Позже в Елисейском дворце пояснили, что таким образом пара решила немного пошалить перед официальным мероприятием – это якобы их способ "снять напряжение".

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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