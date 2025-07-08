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Мир

Толпа убила за колдовство пять человек в Индии

Факел, ребенок, ночь, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 03:20 Фото: pexels
Индийская полиция арестовала трех человек, подозреваемых в жестоком убийстве пяти членов семьи, обвиняемых в колдовстве в восточном индийском штате Бихар, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS, полиция заявила, что жертвы были зарублены, а их тела сожжены толпой из десятков жителей деревни Темта 6 июля вечером.

Причиной расправы стали подозрения местных жителей о том, что семья "наслала" смертельную болезнь на местного мальчика.

"На данный момент мы арестовали троих обвиняемых", – сообщил CBS News Прамод Кумар Мандал, заместитель генерального инспектора округа Пурнеа, где произошел инцидент.

Мандал подтвердил, что жертвы обвинялись в колдовстве, и опознал их как 50-летнего Бабу Лала Ораона, его 70-летнюю мать Канто Деви, его жену и двух взрослых детей.

Единственным выжившим из семьи был 16-летний сын пары. Он рассказал полиции, что толпа из примерно 50 человек ворвалась в их дом около 10 часов вечера в воскресенье, обвинив его мать в колдовстве, а затем напав на семью с холодным оружием.

Инцидент произошел примерно через 10 дней после того, как в деревне из-за болезни умер ребенок.

Свити Сахрават, суперинтендант полиции в Пурнеа, которая возглавляет расследование, сообщила CBS News, что ее команда арестует всех остальных подозреваемых в причастности к нападению "как можно скорее".

Случаи нападений на людей, обвиняемых в колдовстве, не редкость в Индии и других странах Южной Азии. Правительства и активисты боролись за то, чтобы положить конец нападениям, которые основаны на многовековых суевериях.

Ранее  сообщалось, что в Таиланде мужчина погиб в погоне за удачным роликом для соцсетей.

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Аксинья Титова
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