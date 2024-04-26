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Шесть членов семьи сгорели заживо во время свадьбы в Индии

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 01:01 Фото: pixabay
25 апреля в индийской деревне недалеко от города Дарбханга, штат Бихар, семья сгорела во время пожара, случившегося на свадьбе, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации News9Live, вечером друзья и родственники собрались на церемонию бракосочетания некоего Чхагана Пасвана. Когда торжественная процессия прибыла к месту свадьбы, залп фейерверка поджег тент, в котором находились гости.

Как уточняется, вскоре от огня взорвался газовый баллон, что усилило пожар. В довершение всего пламя быстро подобралось к хранилищу дизельного топлива, которое находилось рядом с одним из домов. Несмотря на усилия пожарных, шестерых человек спасти не удалось. Все они были членами одной семьи.

Власти создали специальную комиссию для расследования происшествия.

Ранее сообщалось, что мужчину без сознания и три газовых баллона вынесли из горящего дома спасатели Петропавловска.

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