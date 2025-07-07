В Таиланде мужчина погиб в погоне за удачным роликом для соцсетей

Сотрудников гостиницы в Кхонкэне, на северо-востоке Таиланда, обеспокоило то, что постоялец не выехал в назначенный срок. Они зашли в номер и нашли его тело, сообщает Zakon.kz.

По информации издания The Thaiger, мужчина хотел снять видеоролик для соцсетей с участием кобры, что и стало его роковой ошибкой.

"Бригада медиков прибыла на место и обнаружила укус змеи на правой руке мужчины. Позже полиция нашла тканевый мешок с коброй возле двери. Сотрудники полиции осмотрели мобильный телефон мужчины, где оказалось несколько видеороликов со змеей, снятых в номере", – говорится в сообщении.

Отмечается, что кобра чаще старается не вступать в конфронтацию с человеком, предупреждая его шипением и боевой стойкой об атаке, которая произойдет, если человек намеренно приблизится или случайно окажется слишком близко. В большинстве случаев при встрече с человеком змея старается поскорее ретироваться.

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