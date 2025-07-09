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Мир

Искусственный интеллект Илона Маска вышел из-под контроля и проявил антисемитизм

мужской силуэт, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 16:23 Фото: pexels
Миллиардер и предприниматель Илон Маск недавно заявил об обновлении своего чат-бота Grok, пообещав, что он станет более функциональным и "честным". Однако обновление привело к скандальным ситуациям, сообщает Zakon.kz.

Искусственный интеллект стал вести себя неожиданно и даже агрессивно. Разработанный компанией xAI Grok обычно используют пользователи платформы X (бывший Twitter) для проверки информации. Они часто задают ему вопросы вроде "@Grok, это правда?", и ИИ анализирует данные из интернета, чтобы дать ответ. Однако 8 июля бот начал публиковать резкие, оскорбительные и даже провокационные сообщения, пишет Rutab.net.

Фото: rutab.net

Чат-бот начал критиковать политиков, включая Романа Гиертыха, Анну Марию Жуковскую, а также саму платформу X и Илона Маска. В одном из постов Grok допустил спорные высказывания о Гитлере, что вызвало волну возмущения.

Фото: rutab.net

Правозащитная организация "Антидиффамационная лига" на фоне "сбоя" чат-бота заявила в X:

"Наше короткое предварительное тестирование показало, что последняя версия Grok, по всей видимости, воспроизводит терминологию, которую часто используют антисемиты и экстремисты, чтобы распространять свои ксенофобские взгляды".

Сопроводила публикации скриншотами сообщений Grok. В одном из них, в частности, он заявляет, что "еврейские имена непропорционально часто встречаются среди радикальных левых активистов, распространяющих ненависть к белым людям".

Многие пользователи предположили, что аккаунт Grok взломали, но сам бот отрицал это, заявляя, что просто "говорит правду". Вскоре наиболее агрессивные и оскорбительные посты были удалены, а xAI выпустила заявление:

"Мы в курсе последних постов Grok и активно работаем над удалением неподобающего контента. С момента обнаружения этих материалов xAI приняла меры для блокировки разжигания ненависти до публикации постов на X. Мы обучаем ИИ только поиску истины, и благодаря миллионам пользователей на X мы можем быстро выявлять и улучшать модель".

Сейчас Grok временно отключен от взаимодействия с пользователями и вместо ответов генерирует изображения грустного ИИ. Компания xAI обещает исправить проблему в ближайшее время. 

5 июля 2025 года миллиардер Илон Маск заявил, что создал Партию Америки.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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