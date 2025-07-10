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Мир

Казахстан вошел в топ-50 рейтинга стран с лучшим балансом между работой и личной жизнью

Страны с лучшим балансом между работой и личной жизнью, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 06:16 Фото: pixabay
Казахстан попал в рейтинг стран мира с идеальным балансом между работой и личной жизнью, сообщает Zakon.kz.

Такой рейтинг опубликовала платформа Remote. Он охватил 60 государств с крупнейшими экономиками. Их оценили по таким параметрам, как:

  • оплачиваемый отпуск;
  • льготы по материнству;
  • минимальная зарплата;
  • здравоохранение;
  • безопасность;
  • уровень счастья.

Первую строчку вновь заняла Новая Зеландия, где работникам полагается 32 дня оплачиваемого отпуска в год и 26 недель оплачиваемого отпуска по беременности и родам.

За ней следует Ирландия, в которой есть система всеобщего здравоохранения и высокие минимальные зарплаты. Замыкает тройку Бельгия. Там одна из самых высоких минимальных зарплат в Европе и хорошие соцгарантии.

В первую десятку также вошли Германия, Норвегия, Дания, Канада, Австралия, Испания и Финляндия. Семь из 10 стран в топ-10 европейские.

Казахстан оказался на 46 строчке, уступив России, которая заняла 43 позицию.

Платформа Remote занимается глобальными HR-решениями и помогает компаниям нанимать сотрудников по всему миру. Рейтинг стран с лучшим балансом между работой и личной жизнью она публикует с 2023 года.

За домогательства на работе во Франции недавно наказали бывших топ-менеджеров.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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