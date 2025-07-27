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Мир

США и Евросоюз заключили торговую сделку

ЕС и США договорились о пошлинах в 15%, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 03:55 Фото: YouTube/Whaite House
По итогам переговоров президента Дональда Трампа и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, 27 июля в Шотландии, США и ЕС достигли торгового соглашения, сообщает Zakon.kz.

Cделка позволит ЕС избежать введения американской стороной пошлин в размере 30% с 1 августа, передает CNN. По условиям сделки, американские пошлины на большую часть импорта из ЕС, включая автомобили, составят 15%.

По другим ключевым моментам нового соглашения ЕС согласится:

  • открыть рынки стран для торговли с США без пошлин;
  • закупить американскую энергию на сумму 750 млрд долларов и дополнительно инвестировать 600 млрд долларов в экономику США;
  • приобрести "огромное количество" американской военной техники.

Соглашение вступит в силу 1 августа. Другие детали сделки еще обсуждаются.

Экономисты назвали эту сделку унизительной для Европы. Ведь ЕС не получил ни единой уступки от американской стороны.

"На фоне сделки с США президент Филиппин выглядит не так уж и плохо, так как он не принимал на себя дополнительные обязательства инвестировать в экономику США", – прокомментировали сделку международные эксперты.

До встречи с фон дер Ляйен президент США обвинил бывшую соперницу по президентским выборам Камалу Харрис в больших расходах на знаменитостей.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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