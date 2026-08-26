Ученые назвали самое безопасное место на планете в случае глобальных катастроф

Изменение климата, пандемии, искусственный интеллект, супервулканы, ядерная война. Список угроз человечеству немаленький. И ученые задались вопросом, куда можно отправиться, если на Земле разразится настоящий ад, сообщает Zakon.kz.

В первом в своем роде исследовании, опубликованном в журнале Global Challenges, ученые определили место, которое, по всей видимости, является самым безопасным в мире в случае непредвиденной катастрофы.

"Австралия, вероятно, является самым устойчивым местом на Земле к глобальным катастрофическим рискам", – заявили исследователи в статье, автором которой является Флориан Ульрих Йен, ученый-эколог из Университета Хагена в Германии.

Но даже Австралия неполностью защищена от глобальных катастрофических рисков, предупреждают исследователи. Просто это место, наименее подверженное в целом спектру потенциальных угроз.

Исследователи разделили глобальные угрозы на три основных типа:

Резкое сокращение количества солнечного света – события, которые внезапно блокируют солнечный свет из-за извержений вулканов, ядерных зим или облаков, образовавшихся в результате столкновения с астероидами.

События, нарушающие работу общественных систем, – глобальные катастрофические потери инфраструктуры, которые приводят к сбоям в электроснабжении, транспорте и производстве продуктов питания. Это может быть вызвано геомагнитными бурями, кибератаками, пандемиями и высотными электромагнитными импульсами, пишет sciencealert.

Третий вид – глобальный катастрофический биологический риск – крупномасштабные биологические опасности, как природные, так и техногенные, которые приводят к массовым жертвам и серьезным социальным потрясениям в континентальном и глобальном масштабе.

Помимо этой классификации, исследователи также изучили исследования по способности общества поддерживать критически важные функции и благополучие людей перед лицом серьезных сбоев, вызванных подобными катастрофами, с учетом конкретных географических, институциональных и инфраструктурных факторов.

Исследователи утверждают, что страны, как правило, более устойчивы к глобальным климатическим кризисам в целом, если они:

демократические;

более богатые;

имеют меньшее неравенство;

обладают крупной промышленной базой с высоким уровнем государственного влияния;

расположены в отдаленных местах, например, на больших островах;

имеют более высокую степень децентрализации и разнообразия;

не сильно зависят от торговли или имеют географически близких торговых партнеров.

С учетом всех этих факторов Австралия выделяется благодаря своей географической изоляции, производству продуктов питания, запасам ископаемого топлива и промышленному потенциалу, а также ряду других факторов.

"Однако даже эта страна уязвима перед лицом определенных опасностей и зависит от непрерывной международной торговли топливом, медикаментами и удобрениями", – отмечают исследователи.

Статус крупного острова обеспечивает Австралии значительную защиту от некоторых рисков, но также делает ее более зависимой от международных торговых систем для импорта определенных критически важных товаров.

После Австралии к числу стран, признанных устойчивыми к стихийным бедствиям, относятся Новая Зеландия, Япония, Швейцария и Аргентина, однако исследователи также отмечают, что многие из этих стран уязвимы для определенных опасностей, даже если другие факторы играют им на руку.

Американские ученые ранее предупредили, что Земля продолжает нагреваться из-за накопления парниковых газов в атмосфере, и в условиях учащения экстремальных погодных явлений важно не воспринимать их заявления как преувеличение.