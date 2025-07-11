#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
518.34
607.91
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
518.34
607.91
6.66
Мир

Мертвый младенец ожил во время похорон в Индии

мертвый младенец ожил во время похорон в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 19:32 Фото: pixabay
В больнице Медицинского колледжа имени Свами Рамананда Тирта штата Махараштра врачи признали недоношенного младенца мертвым, но перед погребением малыш подал признаки жизни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Times of India, 31-летней женщине провели экстренное кесарево сечение на 27-й неделе беременности. Мальчик оказался весом 900 гр.

Завотделением акушерства и гинекологии Ганеша Тондаге рассказал, что ребенок после рождения не закричал и не шевелился. Врачи провели реанимационные мероприятия, но, несмотря на все усилия, младенец не подавал признаков жизни и через час после рождения в присутствии матери его признали мертвым.

Согласно данным издания, мальчик ночь провел в больнице, после чего его отдали родственникам, которые начали готовить его к погребению. Малыша завернули в белую ткань, когда он внезапно зашевелился, а затем закричал.

Отмечается, что родственники поспешили вернуть младенца в больницу, где его подключили к системам жизнеобеспечения. По словам врачей, ребенку предстоит длительное выхаживание. Пока специалисты не дают каких-либо прогнозов по выживаемости.

Семья новорожденного к врачам претензий не имеет, так как сами были свидетелями усилий, которые те предпринимали, чтобы спасти новорожденного.

Ранее сообщалось, что малыш погиб во время прогулки по кладбищу в Великобритании.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Сфотографировался, поел, а потом растерзал: в Румынии турист стал жертвой медведя
Мир
20:31, Сегодня
Сфотографировался, поел, а потом растерзал: в Румынии турист стал жертвой медведя
Госдеп США массово увольняет сотрудников
Мир
19:20, Сегодня
Госдеп США массово увольняет сотрудников
Мужчина с инвалидностью пытался забить пасынка битой в Подмосковье
Мир
18:28, Сегодня
Мужчина с инвалидностью пытался забить пасынка битой в Подмосковье
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: