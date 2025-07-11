Мертвый младенец ожил во время похорон в Индии

В больнице Медицинского колледжа имени Свами Рамананда Тирта штата Махараштра врачи признали недоношенного младенца мертвым, но перед погребением малыш подал признаки жизни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Times of India, 31-летней женщине провели экстренное кесарево сечение на 27-й неделе беременности. Мальчик оказался весом 900 гр.

Завотделением акушерства и гинекологии Ганеша Тондаге рассказал, что ребенок после рождения не закричал и не шевелился. Врачи провели реанимационные мероприятия, но, несмотря на все усилия, младенец не подавал признаков жизни и через час после рождения в присутствии матери его признали мертвым.

Согласно данным издания, мальчик ночь провел в больнице, после чего его отдали родственникам, которые начали готовить его к погребению. Малыша завернули в белую ткань, когда он внезапно зашевелился, а затем закричал.

Отмечается, что родственники поспешили вернуть младенца в больницу, где его подключили к системам жизнеобеспечения. По словам врачей, ребенку предстоит длительное выхаживание. Пока специалисты не дают каких-либо прогнозов по выживаемости.

Семья новорожденного к врачам претензий не имеет, так как сами были свидетелями усилий, которые те предпринимали, чтобы спасти новорожденного.

Ранее сообщалось, что малыш погиб во время прогулки по кладбищу в Великобритании.