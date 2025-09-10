В Индии мужчина неожиданно "восстал" на своих похоронах

В Индии во время похорон мужчина подал признаки жизни и был экстренно госпитализирован. За несколько дней до этого он получил серьезные травмы из-за несчастного случая и находился в частной клинике, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NDTV, врачи сообщили родственникам о невозможности его спасения, после чего семья начала организацию похорон. Однако во время процессии мужчина очнулся и начал двигаться.

"Когда мы готовились проводить похоронный обряд, он вдруг начал двигаться и закашлял. Мы сразу отвезли его в районную больницу. Сейчас он подключен к ИВЛ, его состояние серьезное, но стабильное", – сообщил один из членов семьи индийца.

Издание отмечает, что администрация больницы поспешила опровергнуть слова семьи, утверждая, что они, вероятно, неправильно поняли объяснения врачей относительно состояния пациента и поэтому начали церемонию прощания.

