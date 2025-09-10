#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
538.2
629.64
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
538.2
629.64
6.34
Мир

В Индии мужчина неожиданно "восстал" на своих похоронах

Кладбище, прощание, забор, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 02:20 Фото: pexels
В Индии во время похорон мужчина подал признаки жизни и был экстренно госпитализирован. За несколько дней до этого он получил серьезные травмы из-за несчастного случая и находился в частной клинике, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NDTV, врачи сообщили родственникам о невозможности его спасения, после чего семья начала организацию похорон. Однако во время процессии мужчина очнулся и начал двигаться.

"Когда мы готовились проводить похоронный обряд, он вдруг начал двигаться и закашлял. Мы сразу отвезли его в районную больницу. Сейчас он подключен к ИВЛ, его состояние серьезное, но стабильное", – сообщил один из членов семьи индийца.

Издание отмечает, что администрация больницы поспешила опровергнуть слова семьи, утверждая, что они, вероятно, неправильно поняли объяснения врачей относительно состояния пациента и поэтому начали церемонию прощания.

Ранее известные альпинисты высказались о поисках тела Наговицыной в горах Кыргызстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Покушение на убийство и паника: в сторонника Трампа выстрелили на глазах студентов
Мир
00:34, 11 сентября 2025
Покушение на убийство и паника: в сторонника Трампа выстрелили на глазах студентов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: