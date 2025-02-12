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Мир

85-летняя пенсионерка "ожила" спустя 40 минут после того, как ее объявили мертвой

Пожилые люди, пенсионеры, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 09:13 Фото: Zakon.kz
В Таиланде 85-летняя женщина "ожила" спустя 40 минут после того, как ее объявили мертвой. Пенсионерка очнулась, когда родственники готовили ее к религиозной церемонии, сообщает Zakon.kz.

Этот случай произошел 5 февраля 2025 года в тайской провинции Бурирам. Вечером родные нашли женщину дома без признаков жизни. Они решили, что помочь ей уже нельзя, и вызвали сотрудников экстренных служб, чтобы те зафиксировали смерть и подготовили тело к перевозке в храм.

Однако спустя 40 минут женщина очнулась, пишет The Thaiger. По словам ее внучки, после "воскрешения" бабушка стала вести себя, как ребенок: стала есть много сладкого и требовать, чтобы ее носили на руках.

Родственники считают, что она "вернулась с того света" благодаря хорошей карме. Кроме того, после случившегося они позвали в дом монаха, чтобы он провел благодарственные ритуалы.

Ранее в Таиланде произошел похожий случай. Тогда мужчина вернулся домой с заработков и попал на собственные похороны из-за ошибки полицейских. Правоохранители неправильно опознали найденные останки.

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Не так давно стало известно, что турист привез из Таиланда червя-паразита под кожей.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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