85-летняя пенсионерка "ожила" спустя 40 минут после того, как ее объявили мертвой
Этот случай произошел 5 февраля 2025 года в тайской провинции Бурирам. Вечером родные нашли женщину дома без признаков жизни. Они решили, что помочь ей уже нельзя, и вызвали сотрудников экстренных служб, чтобы те зафиксировали смерть и подготовили тело к перевозке в храм.
Однако спустя 40 минут женщина очнулась, пишет The Thaiger. По словам ее внучки, после "воскрешения" бабушка стала вести себя, как ребенок: стала есть много сладкого и требовать, чтобы ее носили на руках.
ปาฏิหาริย์ตายแล้วฟื้น! ยายวัย 85 ปี หยุดหายใจ 40 นาที จู่ๆฟื้นบอกมีพระพามาส่ง— ข่าวช่อง8 (@thaich8news) February 10, 2025
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⚠️เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม#ตายแล้วฟื้น #ยายตายแล้วฟื้น #บุรีรัมย์#ข่าวช่อง8 #ข่าวช่อง8ที่นี่ของจริง #ช่อง8กดเลข27 pic.twitter.com/ZZAokPwD9K
Родственники считают, что она "вернулась с того света" благодаря хорошей карме. Кроме того, после случившегося они позвали в дом монаха, чтобы он провел благодарственные ритуалы.
Ранее в Таиланде произошел похожий случай. Тогда мужчина вернулся домой с заработков и попал на собственные похороны из-за ошибки полицейских. Правоохранители неправильно опознали найденные останки.
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