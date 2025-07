Заблудившуюся в заповеднике Австралии туристку нашли спустя 12 дней поисков

Как пишет The Guardian, туристка проезжала через города Тудья и Дауэрин в Западной Австралии на своем фургоне Mitsubishi, который позже нашли брошенным в заповеднике Каррун-Хилл – труднодоступной местности, где ночью температура опускается до 0°C. 29 июня девушка перестала выходить на связь и ее близкие забеспокоились. В итоге полицейские узнали, что ее автомобиль застрял, а попытки вытащить ее не увенчались успехом.

Отмечается, что Вильга продолжила свой путь пешком. Девушку заметил прохожий на окраине заповедника и доставил в ближайший город Бикон. Оттуда ее на вертолете переправили в больницу в Перте для обследования.

BREAKING: Police have found missing backpacker Carolina Wilga alive after she vanished for 12 days in the Wheatbelt. READ HERE: https://t.co/K5My7cnOn0 pic.twitter.com/UJerEdf8ZO

Стражи порядка рассказали, Каролину сильно покусали комары и она получила незначительные травмы. Инспектор полиции Мартин Глинн отметил, что туристка проявила стойкость и выжила в крайне сложных условиях. Пока ее состояние описывают как "хрупкое", но жизни путешественницы ничего не угрожает.

Семья девушки уже уведомлена о ее спасении.

#BreakingNews - Missing German backpacker Carolina Wilga has reportedly been found two weeks after she was last heard from in Western Australia’s remote outback. MORE >>> https://t.co/9Ya3SsyylL pic.twitter.com/NWYuFSC6fk