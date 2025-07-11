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Мир

Заблудившуюся в заповеднике Австралии туристку нашли спустя 12 дней поисков

туристка заблудилась в заповеднике в Австралии, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 23:49 Фото: pixabay
26-летней немке Каролине Вильга удалось провести 12 дней в австралийской глуши и выжить, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, туристка проезжала через города Тудья и Дауэрин в Западной Австралии на своем фургоне Mitsubishi, который позже нашли брошенным в заповеднике Каррун-Хилл – труднодоступной местности, где ночью температура опускается до 0°C. 29 июня девушка перестала выходить на связь и ее близкие забеспокоились. В итоге полицейские узнали, что ее автомобиль застрял, а попытки вытащить ее не увенчались успехом.

Отмечается, что Вильга продолжила свой путь пешком. Девушку заметил прохожий на окраине заповедника и доставил в ближайший город Бикон. Оттуда ее на вертолете переправили в больницу в Перте для обследования.

Стражи порядка рассказали, Каролину сильно покусали комары и она получила незначительные травмы. Инспектор полиции Мартин Глинн отметил, что туристка проявила стойкость и выжила в крайне сложных условиях. Пока ее состояние описывают как "хрупкое", но жизни путешественницы ничего не угрожает.

Семья девушки уже уведомлена о ее спасении.

Ранее сообщалось, что туристов Таиланда предупредили о появлении на пляжах опасных "голубых драконов".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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