Тело туристки в черном платье нашли в природном заповеднике в Великобритании
Фото: Instagram/cloud.kate
В британском природном заповеднике Илкстоуне пропавшая без вести 35-летняя туристка найдена мертвой, сообщает Zakon.kz.
Как пишет The Sun, женщина надела черное платье, кроссовки и отправилась из своего дома в центре города в поход по Мэнор Флудс, после чего пропала.
15 октября выяснилось, что она не выжила. В результате розыска офицеры нашли на территории заповедника ее тело.
"Никаких подозрительных обстоятельств не обнаружено", – сообщили в полиции Дербшира.
Ранее сообщалось, что двоих охотников ищут в Павлодарской области.
