Мир

Тело туристки в черном платье нашли в природном заповеднике в Великобритании

туристку нашли мертвой в природном заповеднике в Британии, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 21:38 Фото: Instagram/cloud.kate
В британском природном заповеднике Илкстоуне пропавшая без вести 35-летняя туристка найдена мертвой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun, женщина надела черное платье, кроссовки и отправилась из своего дома в центре города в поход по Мэнор Флудс, после чего пропала.

15 октября выяснилось, что она не выжила. В результате розыска офицеры нашли на территории заповедника ее тело.

"Никаких подозрительных обстоятельств не обнаружено", – сообщили в полиции Дербшира.

Ранее сообщалось, что двоих охотников ищут в Павлодарской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
