Туристов Таиланда предупредили о появлении на пляжах опасных "голубых драконов"

Власти Таиланда предупреждают туристов о том, что на пляже Карон в Пхукете нашли несколько ядовитых морских слизней "голубой дракон" вида Glaucus. Отдыхающих призывают избегать контакта с этим моллюском, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bangkok Post (BP), сотрудники центра провели исследование пляжа и подтвердили, что это вид Glaucus.

"Центр исследований морских и прибрежных ресурсов (Верхнее Андаманское море) опубликовал публичное предупреждение после обнаружения о наличии этих существ, выброшенных на берег сильными волнами высотой около одного-двух метров", – говорится в сообщении.

Согласно данным издания, сотрудники морской службы следят за состоянием пляжа и рекомендуют туристам и местным жителям проявлять особую осторожность при купании или прогулках вдоль береговой линии.

"Голубые драконы" – это маленькие морские слизни, которые обитают в теплых водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Предпочитают плавать на поверхности воды, перевернутыми брюхом вверх, используя пузырек воздуха в своем теле для плавучести и перемещения по волнам.

Укус голубого дракона потенциально опасен для человека, вызывает сильную боль, жжение, отек и раздражение кожи. В особо чувствительных случаях возможны серьезные аллергические реакции, включая анафилаксию. В случае случайного контакта рекомендуется промыть пораженные участки кожи уксусом, следуя тем же правилам оказания первой помощи, что и при укусах медуз.

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