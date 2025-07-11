Туристов Таиланда предупредили о появлении на пляжах опасных "голубых драконов"
Как пишет Bangkok Post (BP), сотрудники центра провели исследование пляжа и подтвердили, что это вид Glaucus.
"Центр исследований морских и прибрежных ресурсов (Верхнее Андаманское море) опубликовал публичное предупреждение после обнаружения о наличии этих существ, выброшенных на берег сильными волнами высотой около одного-двух метров", – говорится в сообщении.
Согласно данным издания, сотрудники морской службы следят за состоянием пляжа и рекомендуют туристам и местным жителям проявлять особую осторожность при купании или прогулках вдоль береговой линии.
"Голубые драконы" – это маленькие морские слизни, которые обитают в теплых водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Предпочитают плавать на поверхности воды, перевернутыми брюхом вверх, используя пузырек воздуха в своем теле для плавучести и перемещения по волнам.
Укус голубого дракона потенциально опасен для человека, вызывает сильную боль, жжение, отек и раздражение кожи. В особо чувствительных случаях возможны серьезные аллергические реакции, включая анафилаксию. В случае случайного контакта рекомендуется промыть пораженные участки кожи уксусом, следуя тем же правилам оказания первой помощи, что и при укусах медуз.
Ранее сообщалось, что на Капшагайском водохранилище усиливают безопасность.