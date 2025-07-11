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Мир

Отдых с семьей на пляже в Италии обернулся смертью подростка

подросток погиб на пляже, создавая фигуры из песка, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 01:53 Фото: pixabay
На одном из пляжей в Монтальто-ди-Кастро 17-летний Риккардо Бони погиб под завалами песка, из которого построил тоннель, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным газеты Corriere della Sera, подросток отдыхал вместе с семьей. В какой-то момент он решил в песке тоннель глубиной около полутора метров, а затем залез внутрь ямы. Отмечается, что песчаные стены внезапно обрушились, погребая его под собой.

Издание пишет, что этот момент никто не заметил, пока отец, братья и сестра не начали его искать через время. Игравшие рядом дети указали место, где юноша копал песок. Откопать подростка семье помогли отдыхающие. Им пришлось вырыть яму в 1,5 м глубиной. Затем приехали врачи. Несмотря на попытки реанимации, юноша погиб.

В данное время полиция допрашивает свидетелей трагедии. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время судмедэксперты проведут вскрытие для установления точной причины его гибели.

Ранее сообщалось, что мертвый младенец ожил во время похорон в Индии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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