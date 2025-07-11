Отдых с семьей на пляже в Италии обернулся смертью подростка

На одном из пляжей в Монтальто-ди-Кастро 17-летний Риккардо Бони погиб под завалами песка, из которого построил тоннель, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным газеты Corriere della Sera, подросток отдыхал вместе с семьей. В какой-то момент он решил в песке тоннель глубиной около полутора метров, а затем залез внутрь ямы. Отмечается, что песчаные стены внезапно обрушились, погребая его под собой.

Издание пишет, что этот момент никто не заметил, пока отец, братья и сестра не начали его искать через время. Игравшие рядом дети указали место, где юноша копал песок. Откопать подростка семье помогли отдыхающие. Им пришлось вырыть яму в 1,5 м глубиной. Затем приехали врачи. Несмотря на попытки реанимации, юноша погиб.

В данное время полиция допрашивает свидетелей трагедии. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время судмедэксперты проведут вскрытие для установления точной причины его гибели.

🔴 Tragedia in spiaggia a Montalto di Castro: morto un ragazzo di diciassette anni. Sepolto dalla sabbia nel tunnel di oltre un metro che egli stesso aveva scavato con i fratellini.

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Ранее сообщалось, что мертвый младенец ожил во время похорон в Индии.