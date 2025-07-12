Китаец шесть дней блуждал в горах из-за разбитого сердца

В Китае 22-летний житель города Ханчжоу по имени Сяолин ушел в горы, чтобы справиться с душевной болью после расставания, передает Zakon.kz.

Об этом пишет издание South China Morning Post.

В течение шести дней молодой человек находился в горах провинции Чжэцзян без еды, телефона и связи с внешним миром. За это время он прошел около 40 километров, выживая на диких ягодах и воде из ручьев. После того как 19 июня родственники потеряли с ним связь, они обратились в полицию.

К поискам подключились более 100 человек: сотрудники правоохранительных органов и местные жители. Найти Сяолина удалось лишь через шесть дней с помощью камер видеонаблюдения в парке района Линьань.

"Осознав, какой стресс он причинил себе и своей семье, он пообещал больше не поступать так импульсивно", – сообщили в полиции.

Медики рассказали, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. Молодой человек подтвердил, что ушёл в горы, чтобы пережить расставание с бывшей девушкой.

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