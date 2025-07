Туристка несколько лет скрывалась с маленькими детьми в джунглях Индии

Как пишет Times of India, виза туристки была просрочена еще в 2017 году.

Выяснилось, что женщина несколько лет назад отправилась из Гоа в прибрежный город Гокарна, известный своими религиозными и медитативными практиками. Увлеченная индуизмом и индийскими духовными традициями, она решила уединиться в лесистых холмах Гокарны со своими двумя детьми – Прией шести лет и четырехлетней Амой.

Отмечается, что семья жила в пещере, окруженной густым лесом и крутым рельефом. Россиянка превратила пещеру в духовное пристанище, установив идол Рудры и проводя дни за молитвами и медитацией. Полиция расследует, как она и ее дети добывали еду и воду во время своего пребывания в дикой местности.

#GokarnaPolice of #uttarakannada found a #Russianwoman #NinaKutina and her daughters aged #6and4years living in a #cave in a forest, Her #Visa had expired way back in 2017 and was #overstaying. She has been referred to #FRROfor deportation pic.twitter.com/ueUoG8Rn0w