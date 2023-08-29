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Законодательство РК

Казахстанка с тремя детьми попросила помочь ей выбраться из Индии

Казахстанка с тремя детьми не может вернуться из Индии Фото: pixabay
Карагандинка с тремя детьми не может вернуться из Индии. Она обратилась за помощью в фонд "НеМолчи.kz", сообщает Zakon.kz.

Женщина живет в Калькутте с тремя детьми: 10 лет, 3,5 года и 1,1 год. Она просит помочь ей выбраться от туда. Ее муж на протяжении четырех лет: бил и душил ее, ограничивал в питании и не содержал семью, выпивал. Не выпускал их из дома. Также он не дает старшей дочке учиться. Муж забрал все ее сбережения. 

По словам женщины, что главное для нее — выбраться из Индии. Она сможет заработать и поставить на ноги детей. Но у младших нет визы, а у старшей нарушен визовый режим.

"Я не хочу тут умереть, я хочу нормальное будущее своим детям! Он бросается на меня , швыряет и еду и предметы дети видят!", – написала женщина. 

Она отметила, что муж до брака вел себя адекватно.

В МИД РК отреагировали на данную проблему.  

"Консул находится на связи с нашей соотечественницей, ей будет оказана помощь. Поможем вернуться ей и ее детям в Казахстан", – заявили в ведомстве. 

Ранее в МИД РК прокомментировали избиение казахстанца в Болгарии.

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