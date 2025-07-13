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Мир

Мощный тайфун "Нери" образовался у берегов Японии и угрожает Токио

погода, тайфуны, Япония, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 11:24 Фото: Х/starsandstripes
Тайфун "Нери" образовался у берегов Японии, недалеко от архипелага Огасавара, сообщает Zakon.kz.

По информации главного метеорологического управления страны, циклон находится примерно в тысяче км от Токио.

"Тайфун "Нери" движется в направлении севера, приближаясь в том числе и к российскому Камчатскому краю. В его центре скорость движения воздуха составляет 18 м/с", – говорится в официальном сообщении.

7 июля 2025 года в Тайване по меньшей мере 28 человек получили травмы из-за тайфуна "Данас". Максимальная сила урагана в циклоне достигает 12–13 баллов. Из-за непогоды с отдаленных островов были эвакуированы более 1,5 тыс. туристов.

В конце июня 2025 года в уезде Жунцзян китайской провинции Гуйчжоу произошло сильнейшее за 30 лет наводнение. Спасатели вывезли в безопасные районы более 40 тыс. человек.

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Андрей Дюсупов
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