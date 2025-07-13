Мощный тайфун "Нери" образовался у берегов Японии и угрожает Токио

Тайфун "Нери" образовался у берегов Японии, недалеко от архипелага Огасавара, сообщает Zakon.kz.

По информации главного метеорологического управления страны, циклон находится примерно в тысяче км от Токио.

"Тайфун "Нери" движется в направлении севера, приближаясь в том числе и к российскому Камчатскому краю. В его центре скорость движения воздуха составляет 18 м/с", – говорится в официальном сообщении.

Tropical Storm Nari has winds of 40mph and it is moving north at 15mph. It is forecast to peak at 60mph while impacting Japan with heavy rainfall and gusty winds so please be prepared if you are in this area #BREAKING #wxtwitter #severeweather #tropics #tropicalupdate #tropicswx pic.twitter.com/6uGc9pk38r — severewxguy (@weathermandan10) July 13, 2025

7 июля 2025 года в Тайване по меньшей мере 28 человек получили травмы из-за тайфуна "Данас". Максимальная сила урагана в циклоне достигает 12–13 баллов. Из-за непогоды с отдаленных островов были эвакуированы более 1,5 тыс. туристов.

В конце июня 2025 года в уезде Жунцзян китайской провинции Гуйчжоу произошло сильнейшее за 30 лет наводнение. Спасатели вывезли в безопасные районы более 40 тыс. человек.