Уникальные снимки гигантского айсберга появились в сети
Фото: Telegram/roscosmos_gk
В "Роскосмосе" опубликовал снимок крупнейшего в мире айсберга А23а, который приближается к острову Южная Георгия и угрожает врезаться в него, сообщает Zakon.kz
На кадрах, которые удалось получить из космоса с помощью автоматического аппарата "Метеор-М" видны масштабы дрейфующего ледника. По последним оценкам, его площадь составляет 3672 квадратных километров, а вес почти триллион тонн.
Айсберг начал дрейфовать в Южном океане и теперь приближается к британскому острову Южная Георгия, который располагается на юге Атлантического океана. По мнению ученых, велик риск столкновения ледяной глыбы с сушей, что может стать угрозой для многих видов животных, обитающих в этой местности.
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