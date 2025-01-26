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Наука и технологии

Уникальные снимки гигантского айсберга появились в сети

айсберг А23а, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 09:13 Фото: Telegram/roscosmos_gk
В "Роскосмосе" опубликовал снимок крупнейшего в мире айсберга А23а, который приближается к острову Южная Георгия и угрожает врезаться в него, сообщает Zakon.kz

На кадрах, которые удалось получить из космоса с помощью автоматического аппарата "Метеор-М" видны масштабы дрейфующего ледника. По последним оценкам, его площадь составляет 3672 квадратных километров, а вес почти триллион тонн.

Айсберг начал дрейфовать в Южном океане и теперь приближается к британскому острову Южная Георгия, который располагается на юге Атлантического океана. По мнению ученых, велик риск столкновения ледяной глыбы с сушей, что может стать угрозой для многих видов животных, обитающих в этой местности.

Андрей Дюсупов
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