Уникальные снимки гигантского айсберга появились в сети

В "Роскосмосе" опубликовал снимок крупнейшего в мире айсберга А23а, который приближается к острову Южная Георгия и угрожает врезаться в него, сообщает Zakon.kz

На кадрах, которые удалось получить из космоса с помощью автоматического аппарата "Метеор-М" видны масштабы дрейфующего ледника. По последним оценкам, его площадь составляет 3672 квадратных километров, а вес почти триллион тонн.

Айсберг начал дрейфовать в Южном океане и теперь приближается к британскому острову Южная Георгия, который располагается на юге Атлантического океана. По мнению ученых, велик риск столкновения ледяной глыбы с сушей, что может стать угрозой для многих видов животных, обитающих в этой местности.