Сейчас камни и ножи, а скоро будут и расстрелы: массовые беспорядки охватили Испанию

По данным агентства EFE со ссылкой на местные власти, пять человек получили ранения, одного задержали.

Как отмечается, после нападения в городе начались акции протеста, которые завершились столкновениями между жителями, радикальными группировками и гражданами марокканского происхождения.

Люди в социальных сетях пишут, что улицы "превратились в арену ожесточенного сражения".

