"Заблокируем все!": массовые протесты охватили Францию
По данным BFMTV, в рамках движения "Заблокируем все!" прошло 550 митингов. В МВД страны заявили о том, что были задержаны 473 протестующих, из них 203 в Париже.
В знак недовольства мерами жесткой экономии, которое было предложено правительством, люди перекрывали улицы и жгли костры.
Причиной недовольства граждан стал законопроект о бюджете страны на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях 43,8 млрд евро вместо ранее намеченных 40 млрд евро. Согласно плану правительства, пенсии и социальные выплаты проиндексированы не будут, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны.
Кроме того, протестующие требуют немедленной отставки главы Франции Эммануэля Макрона и проведения всеобщих выборов.
CHAOS IN FRANCE 🇫🇷
Thousands flood streets in nationwide “Block Everything” protests against government economic policies. Clashes with police erupt, transport disrupted, 80,000 officers deployed as unrest mirrors Yellow Vest tensions. pic.twitter.com/yNoinBpA20
Ранее сообщалось, что премьер-министру Франсуа Байру из-за предложенных мер жесткой экономии не дали вотум доверия в Национальной ассамблее. В итоге он подал прошение об отставке президенту страны Эммануэлю Макрону. 10 сентября новый премьер-министр Франции 39-летний Себастьян Лекорню принял полномочия на церемонии в Матиньонском дворце.