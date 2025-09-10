#АЭС в Казахстане
Мир

"Заблокируем все!": массовые протесты охватили Францию

протесты во Франции, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 22:13 Фото: социальная сеть X/@SMO_VZ
10 сентября во Франции прошли массовые протесты с участием около 175 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

По данным BFMTV, в рамках движения "Заблокируем все!" прошло 550 митингов. В МВД страны заявили о том, что были задержаны 473 протестующих, из них 203 в Париже.

В знак недовольства мерами жесткой экономии, которое было предложено правительством, люди перекрывали улицы и жгли костры.

Причиной недовольства граждан стал законопроект о бюджете страны на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях 43,8 млрд евро вместо ранее намеченных 40 млрд евро. Согласно плану правительства, пенсии и социальные выплаты проиндексированы не будут, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны.

Кроме того, протестующие требуют немедленной отставки главы Франции Эммануэля Макрона и проведения всеобщих выборов.

Ранее сообщалось, что премьер-министру Франсуа Байру из-за предложенных мер жесткой экономии не дали вотум доверия в Национальной ассамблее. В итоге он подал прошение об отставке президенту страны Эммануэлю Макрону. 10 сентября новый премьер-министр Франции 39-летний Себастьян Лекорню принял полномочия на церемонии в Матиньонском дворце.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
