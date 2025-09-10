"Заблокируем все!": массовые протесты охватили Францию

10 сентября во Франции прошли массовые протесты с участием около 175 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

По данным BFMTV, в рамках движения "Заблокируем все!" прошло 550 митингов. В МВД страны заявили о том, что были задержаны 473 протестующих, из них 203 в Париже.

В знак недовольства мерами жесткой экономии, которое было предложено правительством, люди перекрывали улицы и жгли костры.

Причиной недовольства граждан стал законопроект о бюджете страны на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях 43,8 млрд евро вместо ранее намеченных 40 млрд евро. Согласно плану правительства, пенсии и социальные выплаты проиндексированы не будут, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны.

Кроме того, протестующие требуют немедленной отставки главы Франции Эммануэля Макрона и проведения всеобщих выборов.

🚨BREAKING🚨:CHAOS IN FRANCE 🇫🇷



Thousands flood streets in nationwide “Block Everything” protests against government economic policies. Clashes with police erupt, transport disrupted, 80,000 officers deployed as unrest mirrors Yellow Vest tensions. pic.twitter.com/yNoinBpA20 — The_Independent (@TheIndeWire) September 10, 2025

Ранее сообщалось, что премьер-министру Франсуа Байру из-за предложенных мер жесткой экономии не дали вотум доверия в Национальной ассамблее. В итоге он подал прошение об отставке президенту страны Эммануэлю Макрону. 10 сентября новый премьер-министр Франции 39-летний Себастьян Лекорню принял полномочия на церемонии в Матиньонском дворце.

