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Мир

Пещера в Башкирии стала объектом ЮНЕСКО

Пещера Шульган-Таш в Башкирии стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО , фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 02:23 Фото: shulgan-tash
12 июля пещеру Шульган-Таш в Башкирии признали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Zakon.kz.

Решение принято по результатам голосования на 47-сессии комитета в Париже, а сведения о пещере уже внесли на сайт ЮНЕСКО. Также событием поделился глава республики Радий Хабиров.

Пещера Шульган-Таш или Капова пещера, расположенная в одноименном заповеднике на территории Бурзянского района, известна наскальными рисунками первобытного человека эпохи палеолита. Длина исследованных ходов составляет более трех км, в которых учеными было найдено и зафиксировано около 200 рисунков, изображающих животных и человеческие фигуры.

Фото: shulgan-tash

Пещера официально стала 34-м объектом всемирного наследия, находящимся на территории России.

Пока в Башкирии стараются сохранить исторические наскальные рисунки, бывший пилот самолета британских авиалиний бросил работу для сохранения климата.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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