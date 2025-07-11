Британский пилот самолета бросил работу из-за переживаний о климате

Бывший пилот британского лоукостера easyJet Джордж Хибберд уволился из авиакомпании из-за обеспокоенности климатическим кризисом, которому способствуют авиаперевозки, сообщает Zakon.kz.

Хибберд рассказал газете The Guardian, что провел юность в городе Чичестер, над котором часто пролетают самолеты, направляющиеся в лондонский аэропорт Гатвик, и с тех пор мечтал стать пилотом. В 2019 году он стал пилотом easyJet, но уже через три года решил уволиться.

По мнению бывшего пилота, авиакомпании стремятся к постоянному росту, политики редко обращают внимание на экологию, а профсоюзы поддерживают увеличение количества аэропортов, стремясь сохранить рабочие места и средства к существованию. Он отметил, что защитники природы со своей стороны часто требуют немедленного сокращения авиаперевозок.

Еще во время работы пилотом Хибберд присоединился к сообществу работников авиационной отрасли Safe Landing, выступающем за сокращение вредных выбросов.

"Главная проблема, которую нужно решить, чтобы авиация стала экологичнее – это энергоснабжение, – рассказал он.

По его словам, существует "множество идей", как сделать отрасль менее опасной для природы.

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