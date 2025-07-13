Несчастный случай произошел в Большом Московском цирке
Фото: pixabay
В Большом Московском цирке на проспекте Вернадского произошел несчастный случай – с шестиметровой высоты рухнул воздушный гимнаст, сообщает Zakon.kz.
Источник рассказал изданию "Известия", что у пострадавшего диагностирован ушиб мозга, компрессионный перелом позвоночника.
Подробности инцидента уточняются.
Ранее министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на пресс-конференции в правительстве озвучил, кого коснется запрет на использование животных в казахстанских цирках.
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