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Мир

Несчастный случай произошел в Большом Московском цирке

несчастный случай в Московском цирке, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 19:40 Фото: pixabay
В Большом Московском цирке на проспекте Вернадского произошел несчастный случай – с шестиметровой высоты рухнул воздушный гимнаст, сообщает Zakon.kz.

Источник рассказал изданию "Известия", что у пострадавшего диагностирован ушиб мозга, компрессионный перелом позвоночника.

Подробности инцидента уточняются.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на пресс-конференции в правительстве озвучил, кого коснется запрет на использование животных в казахстанских цирках.


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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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