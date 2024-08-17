Смертельный случай произошел во время отдыха на Капчагайском водохранилище

17 августа на Капчагайском водохранилище произошел несчастный случай, сообщает Zakon.kz.

По информации портала qonaev_qapshagay в Instagram, девочку, оказавшуюся в воде, удалось спасти, но, к сожалению, мальчика спасти не удалось.

"Пожалуйста, будьте предельно осторожны, соблюдайте меры безопасности на воде и внимательно следите за детьми. Каждый год здесь происходят трагедии, берегите себя и своих близких", – говорится в сообщении.

Редакция Zakon.kz запросила информацию в пресс-службах ДЧС и ДП Алматинской области.

Ранее схожий случай произошел в ВКО. Трехлетний ребенок остался без присмотра родителей на реке Уланка и утонул.