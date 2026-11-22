В Караганде во время циркового шоу воздушный гимнаст упал с высоты около пяти метров, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай произошел во время исполнения сложного воздушного трюка. Артист сорвался и упал на манеж на глазах у взрослых и детей. После падения он не смог самостоятельно подняться, к нему поспешили другие участники представления. Происшествие напугало зрителей.

Позже ведущий шоу сообщил, что с ним все хорошо.

"Врачи проверили нашего артиста, с которым был инцидент в первом отделении. Даю слово: с ним все нормально. Руки, ноги целы, и он скоро приступит к работе", – заявил ведущий во время шоу.

Также стало известно, что этот номер исполняли серебряные призеры Московского международного фестиваля цирковых искусств в цирке Никулина на Цветном бульваре.

Другой опасный трюк выполнил девятилетний мальчик в Кызылординской области. Он сел за руль минивэна и прокатился по улице. Поездка попала на видео.