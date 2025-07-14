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Мир

Найденный охотником за метеоритами огромный камень с Марса выставят на аукцион

В Нью-Йорке выставят на торги самый большой кусок породы с Марса, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 08:49 Фото: sothebys
В Нью-Йорке 16 июля аукционный дом Sotheby's выставит на торги самый большой кусок породы с Марса, когда-либо найденный на Земле, сообщает Zakon.kz.

По данным аукционного дома, кусок породы, предположительно, откололся от поверхности Марса в результате столкновения с астероидом. После этого камень пролетел 225 млн км до Земли и упал в Сахаре. В 2023 году его нашел охотник за метеоритами в Нигере.

"Этот марсианский метеорит – самый большой кусок Марса, который мы когда-либо находили. Он более чем в два раза больше того, что мы считали самым большим куском Марса", – рассказала журналистам вице-председатель отдела науки и естественной истории Sotheby's Кассандра Хэттон.

Его вес составляет 25 кг. Предполагаемая цена лота – от двух до четырех миллионов долларов.

Фото: sothebys

На днях стало известно имя покупателя знаменитой сумки.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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