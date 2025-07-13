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Мир

Люди пропали без вести в Каталонии после наводнения

Масштабное наводнение в Каталонии , фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 03:35 Фото: bild
В Каталонии из-за масштабного наводнения два человека пропали без вести, сообщает Zakon.kz.

Мощные ливни вновь вызвали наводнения в Испании. Сильнее всего пострадала Каталония, где реки вышли из берегов, а потоки воды смывали автомобили. Об этом передает Metro и другие СМИ.

По данным спасательных служб, в городе Кубельес, примерно в 50 км от Барселоны, идут поиски двух пропавших без вести. Предположительно, их унесло течением.

Накануне власти Каталонии объявили наивысший уровень погодной опасности. В некоторых местах, по данным метеорологов, выпало более 100 литров осадков на квадратный метр. В результате стихии более 70 человек обратились за медицинской помощью, однако в большинстве случаев серьезных травм удалось избежать.

Наводнение парализовало транспорт. Движение поездов в Каталонии временно остановлено, а в Барселоне случился перебой с электроснабжением в одной из больниц. Также вернулся в аэропорт рейс, летевший в США: у самолета перед вылетом повредился нос из-за града.

Кроме того, в Барселоне отменили открытие музыкального фестиваля Cruïlla и закрыли все парки.

Неделю назад число погибших в результате наводнений в Техасе возросло до 82.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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