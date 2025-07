Число погибших в результате наводнений в Техасе возросло до 82

Власти Техаса рассказали, что из-за наводнений число жертв достигло 82 человек. При этом сейсмологи предупредили, что ожидаются новые дожди, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в сюжете телеканала CNN, среди погибших в округе Керр по меньшей мере 28 детей. Также считается, что общее число может вырасти, так как чрезвычайные службы по всему штату продолжают поисково-спасательные и восстановительные работы.

At least 13 lives lost and 23 girls missing after flash floods hit Camp Mystic, a Christian summer camp near the Guadalupe River in Central Texas. Rescue efforts are ongoing. Prayers for the families and all those affected. #Texas #CampMystic pic.twitter.com/hSZOvYiX1g — Mayin (@MayinPuri) July 5, 2025

По состоянию на вечер воскресенья в результате наводнения в Техасе было зафиксировано 50 погибших. Большинство из них обнаружены в округе Керр, шесть – в округе Трэвис, трое – в округе Бернет, по две жертвы – в округах Кендалл и Уильямсон и один погибший в округе Том-Грин.

Good morning. Please keep Texas in your prayers—especially the flood victims, the missing, their families, and the first responders searching for them.



Tragedy in Texas: Flash floods along the Guadalupe River have taken 13 lives. 23 young Christian girls from Camp Mystic are… pic.twitter.com/nH5QJz9Mc6 — ꜱǫʏʟᴀʀᴋ (@Kralyqs) July 5, 2025

Власти сообщают, что еще десять девочек и один вожатый из лагеря Camp Mystic до сих пор числятся пропавшими без вести.

⛈️FLASH FLOOD WARNING🌊



In Kerr County,

Kerrville Texas.



The Texas Hill Country flood death toll is up to

32, 14 of them are children!



One child was found 12 miles downstream alive on a tree limb!



Keep looking guys,

keep up the good work! pic.twitter.com/Sbjy8DmEqj — Jakey (@JacobBaker613) July 5, 2025

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что внезапные наводнения продолжают представлять опасность для некоторых районов штата, ожидаются новые дожди. Власти призвали жителей в Ханте, общине в округе Керр, 7 июля перебраться на возвышенности.

О наводнении в округе Керр, которое является причиной множественных разрушений, стало известно 4 июля 2025 года. В регионе было объявлено чрезвычайное положение.

6 июля 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями в адрес главы США Дональда Трампа.