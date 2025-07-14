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Мир

Молния поразила группу отдыхающих на российском пляже: погибли трое

молния бьет в водоем, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 16:48 Фото: pexels
14 июля 2025 года в Тульской области России, на пляже в Бунырево под Алексином, молния ударила в людей, убив троих, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно телеканалу "Первый Тульский", трагедия произошла около 13:00. По словам очевидцев, молния ударила в шестерых людей, которые отдыхали на берегу реки Ока. Трое, включая ребенка, умерли на месте. Остальных пострадавших удалось спасти.

"Следователем Алексинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области организована процессуальная проверка по факту гибели людей на пляже вблизи одного из водоемов в Алексинском районе. В настоящее время осматривается место происшествия, все обстоятельства случившего устанавливаются", – сообщили myslo.ru СК.

По информации Shot, от удара молнии погиб 13-летний подросток. Также жертвами стали 50-летняя женщина и 55-летний мужчина. Люди отдыхали на территории парка-отеля "Шахтер". Кто-то купался в Оке, кто-то был на берегу. По словам очевидцев, молния ударила в воду у берега, разряд был мощнейший.

В Гондурасе на пляже молния убила молодую невесту, которая проводила там медовый месяц.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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