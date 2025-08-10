#АЭС в Казахстане
Мир

В Китае электромобиль трижды поразила молния

Транспорт, молния, разряд, небо, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 07:15 Фото: стопкадр видео
Когда электрокар медленно пересекал парковку в китайском Бэйхае, в его крышу три раза подряд ударила молния. Водитель и транспорт чудом уцелели, сообщает Zakon.kz.

По информации CleanTechnica, случившееся зафиксировал видеорегистратор другого автомобиля.

Сразу после инцидента техники осмотрели машину и пришли к выводу, что ключевые компоненты силовой установки не повреждены. Нет и признаков короткого замыкания. Единственное, что повредила молния, – это крыша, на которой остались небольшие сколы после удара.

Молния способна производить миллионы вольт электрического напряжения в зависимости от силы разряда.

Как правило, удар молнии не представляет серьезной опасности для людей, находящихся в салоне автомобиля, так как кузов работает по принципу "клетки Фарадея" – защищает от электромагнитных импульсов. Электрический ток отводится по металлическим панелям в землю.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате крушения сверхлегкого самолета в Испании.

Аксинья Титова
