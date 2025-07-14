Пожар в доме престарелых привел к гибели девяти американцев
Фото: социальная сеть X (бывшая Twitter)/@Ava_Berger_
Девять человек погибли и еще 30 получили ранения во время пожара в доме престарелых в США, сообщает Zakon.kz.
Как пишет издание New York Post, в доме проживало около 70 человек.
"Девять человек погибли в результате пожара в доме престарелых в Массачусетсе", – говорится в сообщении.
Согласно данным иностранного СМИ, пожар ликвидировали около 50 специалистов. Известно, что все пострадавшие были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.
At least 9 dead, 30 hospitalized after fire tears through Fall River assisted living facility: ‘Unfathomable tragedy’ https://t.co/0vXYnXWGiT pic.twitter.com/kvm4PV0eRb— New York Post (@nypost) July 14, 2025
Ранее сообщалось, что пожар разгорелся в торгово-развлекательном центре в Астане.
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