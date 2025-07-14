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Мир

Пожар в доме престарелых привел к гибели девяти американцев

пожар в США, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 18:10 Фото: социальная сеть X (бывшая Twitter)/@Ava_Berger_
Девять человек погибли и еще 30 получили ранения во время пожара в доме престарелых в США, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание New York Post, в доме проживало около 70 человек.

"Девять человек погибли в результате пожара в доме престарелых в Массачусетсе", – говорится в сообщении.

Согласно данным иностранного СМИ, пожар ликвидировали около 50 специалистов. Известно, что все пострадавшие были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что пожар разгорелся в торгово-развлекательном центре в Астане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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