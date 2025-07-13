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Происшествия

Пожар разгорелся в торгово-развлекательном центре в Астане

пожар в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 00:39 Фото: пресс-служба МЧС РК
В районе Нура Астаны в одном из ТРЦ на первом этаже в бутике загорелась мебель, сообщает Zakon.kz.

Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали пожар на малой площади, не допустив распространения пожара на другие бутики.

МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности. 

Ранее сообщалось, что автомобиль полыхнул на АЗС в Жамбылской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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